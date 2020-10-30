Вишневский предложил определить общие места для уличных концертов в Петербурге

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский направил в рабочую группу парламента предложения по регулированию работы уличных музыкантов. По словам Вишневского, обращение основано, в том числе, на встрече с музыкантами и депутатами МО "Владимирский округ".

Вишневский предлагает первым делом ограничить время для уличных концертов. Например, запретить уличным музыкантам выступать с 22:00 до 10:00. Также он предлагает ограничить громкость выступлений и мощность оборудования.

Следует установить перечень мест в Петербурге, где уличные музыканты смогут выступать без каких-либо разрешений, согласований, лицензий и сроков, предлагает депутат. По его мнению, в законе Петербурга можно прописать места на главных магистралях: например, Невский, Литейный, Московский, Вознесенский, Каменноостровский, Суворовский проспекты, Садовая улица. За их пределами, предлагает Вишневский, перечень могут определять муниципальные советы в соответствии с критериями: к примеру, выбирать участки не ближе 20-30 метров к жилым домам, отдельно прописывать, где разрешено использование звукоусиливающей аппаратуры, а где нет.

Также Вишневский предлагает ограничить расстояние между двумя уличными артистами или группами и допустить выступления на территории учреждений и организаций культуры по согласованию с их руководством.

В ЗакСе рассматривается законопроект о "легализации" деятельности уличных музыкантов, который внес единоросс Денис Четырбок. Он предложил определить перечень мест в Петербурге, где артисты смогут легально выступать, предварительно согласовав это с чиновниками. Артисты раскритиковали этот проект и создали собственный Профсоюз работников уличной культуры. Подробнее о нем – в материале ЗАКС.Ру.

В начале сентября петербургские уличные музыканты столкнулись с давлением правоохранительных органов. На большинство из задержанных артистов составляли протоколы по статьям 7.1 КоАП (самовольное занятие земельного участка) и ст. 19.1 КоАП (самоуправство).

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.