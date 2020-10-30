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15:18

Амосов и члены ДДО приняли участие в акции ко Дню памяти жертв политрепрессий

фото ЗакС политика Амосов и члены ДДО приняли участие в акции ко Дню памяти жертв политрепрессий

Депутат Заксобрания Михаил Амосов и члены "Движения демократического обновления" приняли участие в траурных мероприятиях памяти жертв политических репрессий, сообщили представители депутата.

Движение опубликовало во "ВКонтакте" видеоролик, на котором его участники рассказывают о политических репрессий в СССР и истории нескольких жертв. Председатель ДДО подчеркнул, что важно помнить о жертвах репрессий, потому что сегодня в стране всё чаще происходят события, возвращающие нас в те, страшные времена".

Амосов посетил Левашовскую пустошь. У колокола он призвал граждан не позволять замалчивать "скорбные, трагические страницы нашей истории".

"Нельзя допустить, чтобы вновь людей начали подвергать гонениям, только потому, что их точка зрения кому-то показалась опасной", - сказал Амосов.

День памяти жертв политрепрессий в СССР ежегодно отмечается 30 октября.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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