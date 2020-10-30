18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:36

"Мемориал" представил новые списки "современных" политзаключенных: в них - 362 человека

фото ЗакС политика "Мемориал" представил новые списки "современных" политзаключенных: в них - 362 человека

Российский правозащитный центр "Мемориал" разместил на своей странице в Facebook обновленный список политических заключенных, в который вошло 362 имени.

Список состоит из двух частей - основной и "религиозной". В первую включены фигуранты дела "Сети"* Максим Иванкин, Михаил Кульков, Василий Куксов, Дмитрий Пчелинцев, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов, Илья Шакурский и Игорь Шишкин; фигуранты "московского дела" Егор Лесных, Максим Мартинцов, Павел Новиков и Сергей Суровцев, а также и фигуранты дела ингушской оппозиции Багаудин Хаутиев и Магомед Хамхоев.

Кроме того, в перечень попали граждане, преследуемые по делам, связанным с реализацией права на свободу слова в интернете (Владислав Синица, Марк Гальперин, Николай Платошкин, Айиахаджи Халимов, Иван Любшин, Дарья Полюдова, Александр Шабарчин).

В стане политзаключенных оказались также обвиняемые по делам о шпионаже Карина Цуркан и Александр Марченко, а также Владимир Домнин, воевавший в Донбассе на стороне Украины, и другие.

В "религиозной" части представлены имена 51 осужденного по делам о причастности к организации "Хизб ут-Тахрир"**, а также 56 членов "Свидетелей Иеговы"***.

* "Сеть" признана террористической организацией и запрещена в России

** "Хизб ут-Тахрир" признана террористической организацией и запрещена в России

*** "Свидетели Иеговы" признана экстремистской и запрещена в России

Фото: Правозащитный Центр "Мемориал" / Facebook

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

26 октября, 18:28 "Меня окончательно задушили": Экс-фигурант "московского дела" Костенок уехал из России

22 октября, 15:16 Экс-фигурант "московского дела" Абаничев добился компенсации за незаконное преследование

20 октября, 14:47 Суд согласился отпустить фигуранта "московского дела" Беглеца по УДО

19 октября, 20:16 Чупрунова оштрафовали за выкрикивание лозунгов о Кадырове и Путине на согласованном пикете

19 октября, 19:17 Фигурант "московского дела" Беглец начал голодать из-за нарушения прав верующих в колонии

19 октября, 18:30 Фигуранта "московского дела" Подкопаева решили не выпускать по УДО

16 октября, 11:20 ЕСПЧ принял жалобу на незаконное уголовное преследование Константина Котова по "дадинской" статье

15 октября, 17:27 Замглавы МО "Остров Декабристов" привлекли к делу по иску главы МО к совету

13 октября, 20:11 Суд оставил в силе штраф в 15 тысяч рублей Кену за якобы избиение заведующей детсадом

9 октября, 13:29 Экс-глава МО "Остров Декабристов" Погосян пытается через суд вернуть свою должность


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:56 "Весна" провела в Петербурге акцию "Бессмертный ГУЛАГ"

20:17 "Политический Хэллоуин" в Петербурге сменил три площадки за пару дней из-за угроз

19:47 РКН пригрозил СМИ блокировками за публикации, оскорбляющие чувства верующих

19:25 СК возбудил дело после смерти пяти пациентов с коронавирусом в больнице Ростова-на-Дону

19:08 Смольный планирует на год продлить возможность проводить публичные слушания онлайн

18:49 Фигуранта дела "Нового величия" Ребровского закрыли в карцере из-за переполненности СИЗО

18:46 Макаров выразил соболезнования в связи со смертью дирижера Ведерникова от коронавируса

18:19 Школьников в Ленобласти не будут переводить на удалёнку из-за COVID-19

18:15 Беглов пообещал обеспечить постоянную работу туалета у "Василеостровской" в 2021 году

18:11 Беглов заявил, что ЖК Meltzer Hall не будет доминантой для Каменноостровского проспекта

17:59 Смольный будет пристальнее следить за нарушителями новых ПДД на Рубинштейна

17:58 Реконструкция фонтана на Лермонтовском проспекте завершена в срок

17:50 "Цветы к "Авроре" все равно лягут": COVID-19 не меняет планов коммунистов на 7 ноября

17:36 "Мемориал" представил новые списки "современных" политзаключенных: в них - 362 человека

16:56 Суд вернул один из исков Пригожина к Навальному и Милову

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru