"Мемориал" представил новые списки "современных" политзаключенных: в них - 362 человека

Российский правозащитный центр "Мемориал" разместил на своей странице в Facebook обновленный список политических заключенных, в который вошло 362 имени.

Список состоит из двух частей - основной и "религиозной". В первую включены фигуранты дела "Сети"* Максим Иванкин, Михаил Кульков, Василий Куксов, Дмитрий Пчелинцев, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов, Илья Шакурский и Игорь Шишкин; фигуранты "московского дела" Егор Лесных, Максим Мартинцов, Павел Новиков и Сергей Суровцев, а также и фигуранты дела ингушской оппозиции Багаудин Хаутиев и Магомед Хамхоев.

Кроме того, в перечень попали граждане, преследуемые по делам, связанным с реализацией права на свободу слова в интернете (Владислав Синица, Марк Гальперин, Николай Платошкин, Айиахаджи Халимов, Иван Любшин, Дарья Полюдова, Александр Шабарчин).

В стане политзаключенных оказались также обвиняемые по делам о шпионаже Карина Цуркан и Александр Марченко, а также Владимир Домнин, воевавший в Донбассе на стороне Украины, и другие.

В "религиозной" части представлены имена 51 осужденного по делам о причастности к организации "Хизб ут-Тахрир"**, а также 56 членов "Свидетелей Иеговы"***.

* "Сеть" признана террористической организацией и запрещена в России

** "Хизб ут-Тахрир" признана террористической организацией и запрещена в России

*** "Свидетели Иеговы" признана экстремистской и запрещена в России

Фото: Правозащитный Центр "Мемориал" / Facebook