"Цветы к "Авроре" все равно лягут": COVID-19 не меняет планов коммунистов на 7 ноября

Официальное празднование очередной годовщины Октябрьской революции под угрозой срыва из-за коронавируса. Комитет по вопросам законности не планирует согласовывать традиционные митинг и шествие к "Авроре". Чиновники утверждают, что день 7 ноября можно отметить и в другом формате, например, сходить на кладбище и возложить там венки. Однако коммунисты планируют встретиться в центре Петербурга.

Действующий до 29 ноября запрет Смольного на проведение публичных мероприятий ставит под угрозу акции в честь 7 ноября. В Петербурге их ежегодно проходит как минимум две. КПРФ водит свои колонны к крейсеру "Аврора", а коммунисты, по тем или иным причинам не желающие солидаризироваться с парламентской партией, митингуют на площади Ленина. Даже в спокойные, нековидные годы эти мероприятия не всегда проходили гладко. В 2018 году на площади Ленина задержали другороссов, развернувших баннер, на котором упоминался губернатор Александр Беглов. Годом позже в отделение полиции попали несколько участников шествия КПРФ, в том числе первый секретарь горкома партии, депутат Заксобрания Ольга Ходунова. Ту акцию Смольный не согласовал, но коммунисты все равно пошли к "Авроре". Позже административные дела задержанных были закрыты в суде.

Несмотря на коронавирус, КПРФ снова планирует идти к крейсеру на Петроградской набережной. Смольный об этом уже уведомлен. Маршрут шествия в этом году символический. Место сбора - мечеть у станции метро "Горьковская", то есть пройти придется около 1 км. По словам Ходуновой, организаторы акции способны проследить за соблюдением социальной дистанции и других мер безопасности. Об этом же указали в своем уведомлении на проведение другого, альтернативного митинга представители Российской коммунистической рабочей партии (РКРП) и Объединенной коммунистической партии (ОКП). На сей раз они попросили согласовать им акцию у Исаакиевского собора. В качестве запасного места указана площадка перед тем же крейсером "Аврора".

Заместитель председателя комитета по вопросам законности Смольного Виктор Кабацкий, комментируя ЗАКС.Ру заявки от коммунистов, напомнил про переполненные городские больницы и сотни заражающихся COVID-19 ежедневно. Он отметил, что городские власти, ограничивая проведение публичных мероприятий, действуют в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Кабацкий попросил всех организаторов отнестись к этому с пониманием и не считать его и его коллег "узурпаторами". Тем не менее, чиновник считает, что выход есть - можно согласовать акции в формате культурно-массовых мероприятий. Правда, тогда отвечать за них будет уже комитет по культуре.

- Нет категорических запретов. Например, можно сделать культурное мероприятие. Было же возложение венков на Пискаревском кладбище. Небольшими группами по 10-15 человек, а не так массово... Они же собираются начать митинговать. Пока эпидемиологическая обстановка этого не позволяет. Здоровье сейчас важнее, - заявил Кабацкий.

Согласовать культурное мероприятие коммунисты уже не успеют. Заявки на подобные действа подаются в более длительные сроки, чем на митинги и пикеты. Комитет по культуре необходимо уведомить как минимум за 15 дней. Пока не похоже, что чиновники могут пойти навстречу и сократить этот период. КПРФ уже пыталась согласовать возложение цветов у "Авроры" 7 ноября как культурную акцию. Заявка была подана в необходимые сроки в администрацию Петроградского района. Однако, по словам Ходуновой, заявителям ответили, что возложение нужно согласовывать в соответствии с законом о митингах, то есть, проще говоря, направили в комитет по вопросам законности.

Организаторам отдельной от КПРФ акции уже объявили о несогласовании митинга. Первому секретарю горкома РКРП Дмитрию Кузьмину позвонили из Смольного вечером 30 октября и сообщили, что выслали отказ по почте. Он рассказал ЗАКС.Ру, что партия все равно хочет провести свое мероприятие, но в других масштабах. Скорее всего, это будет возложение цветов у одного из памятников, связанных с революцией 1917 года.

Кузьмин отметил, что акция может быть проведена ограниченным активом. Он намерен рекомендовать коммунистам старше 65 лет остаться дома, хотя признает, что некоторых однопартийцев удержать скорее всего не удастся.

- У нас есть ветеран партии, - рассказал Кузьмин. - Ей 85 лет, она уже дважды в зоне риска. Но когда выходит новый номер газеты "Трудовая Россия", она приезжает и берет ее на распространение. Когда только начались коронавирусные ограничения, я ее 35 минут уговаривал не приезжать в штаб, и что вы думаете? Естественно, не уговорил. Но мы будем рекомендовать. И попросим людей быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.

О намерении поддержать эту акцию ЗАКС.Ру заявил координатор "Другой России Эдуарда Лимонова" Андрей Дмитриев.

- Отказываться от празднования годовщины революции мы не намерены, - подтвердил он.

Дмитриев напомнил, что митинг 7 ноября 2018 года тоже никто не согласовывал, хотя препятствовать его проведению полиция не стала.

В КПРФ утверждают, что пока не располагают информацией об отказе в согласовании их шествия. Руководитель горкома партии Ходунова воздержалась от ответа на вопрос о запасном плане действий. Однако она добавила, что некоторые петербуржцы, наверняка, захотят возложить цветы у "Авроры" по собственной инициативе.

- Я думаю, что люди все равно не могут отказаться от праздника, который отмечали 30 лет. Мы не можем их ограничивать в праздниках, они все равно чтут традиции. Цветы к "Авроре", я думаю, все равно лягут, - заявила Ходунова.

Координатор петербургского отделения "Левого фронта" Сергей Лазарев подтвердил ЗАКС.Ру, что его товарищи тоже придут к крейсеру с цветами. Он считает, что правильным было бы собираться и подходить небольшими группами, "чтобы не нарушать действующий режим".

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.