Беглов заявил, что ЖК Meltzer Hall не будет доминантой для Каменноостровского проспекта

Губернатор Петербурга Александр Беглов 29 октября ответил на запрос фракции "Единая Россия" в Заксобрании по поводу планирующегося строительства жилого комплекса Meltzer Hall на набережной реки Карповки.

Глава города не нашел в этом проекте никаких нарушений. Он считает, что исполнительные органы власти, выдававшие разрешение на строительство и согласовывавшие проектную документацию, действовали в соответствии с законом.

В частности, Беглов ответил на претензию единороссов о том, что Meltzer Hall, вопреки городскому законодательству, может стать новой доминантой для Каменноостровского проспекта.

"Объект по своим характеристикам доминантой не является", - написал губернатор.

Напомним, единороссы дважды за месяц обращались к Беглову по поводу строительства ЖК Meltzer Hall. Оба запроса представлял спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. В своих выступлениях он сравнивал планирующийся к строительству объект с гробом и крематорием.

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