Фигуранта дела "Нового величия" Ребровского закрыли в карцере из-за переполненности СИЗО

Осужденного фигуранта дела "Нового величия" Павла Ребровского поместили в карцер столичного СИЗО-7 ввиду нехватки мест в изоляторе, поделилась с "МБХ медиа" член ОНК Москвы Марина Литвинович.



"Он находится в карцере, хотя он не имеет никакого наказания, взыскания. Как нам объяснили, и как он сам узнал, его поместили в карцер, потому что в СИЗО-7 нет мест, поэтому людей помещают в карцер. Надо сказать, что это очень неудобно, потому что в карцере нет розеток, карцер - очень маленькое помещение, там туалет не соответствует нормам, там нет телевизора, нет холодильника. Вещи у него тоже отобрали", - представила картину произошедшего Литвинович.

Более того, на карцере "злоключения" Ребровского не закончились, так как ему, как арестанту, выдали два правых тапочка, которые, к тому же, ему малы.

Днём ранее московский Люблинский суд отправил Ребровского на шесть лет в колонию в рамках дела "Нового величия", признав его виновным в участии в экстремистском сообществе. Ему также назначено принудительное лечение у психиатра, а по освобождении - запрещается размещение какой-либо информации в интернете.

Дело Ребровского рассматривалось в особом порядке, поскольку ранее он дал признательные показания. В апреле 2019 года его приговорили к 2,5 годам колонии, однако позже он заявил о том, что дал показания под давлением следователей, угрожавших ему статьей о терроризме. В итоге первоначальный приговор был отменен.