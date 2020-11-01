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14:30

РБК: Евгений Дитрих покинет пост главы Минтранса

фото ЗакС политика РБК: Евгений Дитрих покинет пост главы Минтранса

Министр транспорт Евгений Дитрих в ближайшее время может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на источники.

Источники утверждают, что эта отставка могла состояться еще весной, но ее отложили из-за сложной ситуации с эпидемией коронавируса. Собеседник издания отметил, что одна из самых пострадавших от эпидемии отраслей – авиация.

По данным издания, место Дитриха на посту главы Минтранса могут занять глава Росавтодора Андрей Костюк и глава Росавиации Александр Нерадько. Еще одним претендентом на место министра называют главу "Аэрофлота" Виталия Савельева.

В Минтрансе и правительстве от комментариев отказались.

Дитрих стал министром транспорта в мае 2018 году, перед этим с 2015 года он занимал пост первого замглавы Минтранса.

фото: пресс-служба Кремля

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