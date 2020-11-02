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16:35

Белорусские власти утверждают, что все предприятия работают в штатном режиме

фото ЗакС политика Белорусские власти утверждают, что все предприятия работают в штатном режиме

Сообщения о забастовках на белорусских производствах, которые любят распространять оппозиционно настроенные СМИ и Telegram-каналы, не подтверждаются реальным положением вещей, заявил премьер-министр страны Роман Головченко. По крайней мере, масштаб возможных стачек, по его оценке, не наносит экономике хоть сколько-нибудь заметного вреда.

"Абсолютно все предприятия - крупные и средние - работают в штатном режиме, выполняют свои задачи. <...> В остальном, как вам, журналистам, известно, склеивается или лепится картинка, чтобы вызвать иллюзию процессов, которые происходят. На самом деле люди на предприятиях заняты своим делом", - цитирует чиновника БелТА.

По словам Головченко, он посетил достаточно заводов, и везде ситуация стабильная, следовательно, ангажированные сотрудники СМИ безосновательно "накаляют страсти".

Напомним, что общенациональную забастовку в Белоруссии объявила в конце октября оппозиционер в изгнании Светлана Тихановская после того, как ее ультиматум с требованием отставки проигнорировал президент Александр Лукашенко, против власти которого почти три месяца на улицах протестуют белорусы. Пока ситуация складываеся не в пользу демонстрантов: митинги подавляются силой и спецсредствами, а в особо напряженные моменты звучат предупредительные выстрелы в воздух из боевого оружия.

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