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10:22

Суд назначил челябинскому активисту "Весны" обязательные работы за пикет памяти Славиной

фото ЗакС политика Суд назначил челябинскому активисту "Весны" обязательные работы за пикет памяти Славиной

Калининский суд Челябинска назначил 20 часов обязательных работ координатору местного штаба "Весны" Александру Кашеварову за акцию памяти главного редактора Koza.Press Ирины Славиной, передает "Урал. МБХ медиа".

На активиста составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП. Поводом стал его одиночный пикет в начале октября, в который он вышел после смерти Славиной.

Славина 2 октября покончила жизнь самоубийством перед зданием МВД в Нижнем Новгороде. За день до этого силовики пришли к ней в квартиру с обыском по уголовному делу о работе с "нежелательной организации", возбужденному в отношении нижегородского активиста Михаила Иосилевича. До этого журналистка нередко сталкивалась с давлением: за последнее время ее штрафовали по делу о недостоверной новости и за участие в акции памяти Бориса Немцова.

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