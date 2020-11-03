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12:59

Совфед одобрил "конституционные" законопроекты Путина

фото ЗакС политика Совфед одобрил "конституционные" законопроекты Путина

Совет Федерации одобрил ряд законопроектов, внесенных на рассмотрение президентом Владимиром Путиным после изменения Конституции, передает "Интерфакс".

Кроме законопроекта о новом порядке формирования кабинета министров, это законопроекты о Конституционном суде, прокуратуре и требованиях к уполномоченному по правам человека.

В законопроекте о Конституционном суде прописан состав Конституционного суда, его функции и право на рассмотрение вопросов об исполнении решений международных органов и судов. Также документ предусматривает запрет судьям КС публиковать особое мнение и публично ссылаться на "мнение в какой-либо форме".

Законопроект об омбудсмене закрепляет дополнительне требования для претендентов на эту должность. Омбудсмен должен постоянно проживать в России, ему запрещается открывать и иметь счета, хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках за пределами территории страны.

Законопроект о прокуратуре предусматривает запрет на иностранное гражданство или вид на жительство для прокуроров, определяет порядок назначения генпрокурора, его заместителей, руководителей прокуратур регионов. Назначать их и увольнять будет президент после консультаций с Советом Федерации.

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