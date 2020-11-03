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13:37

Дмитриева и Трохманенко призвали Беглова вернуть весенние "коронавирусные" ограничения

фото ЗакС политика Дмитриева и Трохманенко призвали Беглова вернуть весенние "коронавирусные" ограничения

Депутаты Заксобрания Петербурга Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко обратились к губернатору Александру Беглову ужесточить ограничения в городе в рамках борьбы с коронавирусом, сообщили в Партии роста.

Парламентарии обратили внимание на то, что пик весенней заболеваемости коронавирусом в Петербурге уже превышен более чем в два раза, и город "подступает к тысяче новых заболевших в сутке". Система здравоохранения более полугода работает в экстремальных условиях с максимальной нагрузкой, и город не имеет "даже теоретических возможностей постоянного наращивания коечного фонда, парка машин скорой помощи, количества медицинского персонала". Ужесточение режима самоизоляции депутатам видится единственным выходом.

Дмитриева и Трохманенко предлагают "частичное закрытие либо существенное ограничение по времени и количеству посетителей" крупных торговых центров, клубов, баров, ресторанов.  Также они предлагают снова отправить школьников и студентов на дистанционное обучение, переведя на него также учителей. Пожилых людей старше 55 лет депутаты предлагают отправить на самоизоляцию. Для всех, кто перейдет к дистанционному обслуживанию и работе, парламентарии предлагают ввести дополнительные меры поддержки и финансирование.

Призывы к добровольному ношению масок и перчаток, как и к соблюдению дистанции и самоизоляции, ощутимого результата не дают, отметили депутаты. "Введение любых ограничительных мер требует жесткого контроля за их исполнением", - заявили они.

Также Дмитриева и Трохманенко призвали "ни в коем случае" не сокращать финансирование здравоохранения в бюджете на 2021 год. По их мнению, оно должно быть охранено на уровне 2020 года.

"Если это сделать сейчас, можно еще избежать лавинообразной нагрузки на здравоохранение и сберечь много человеческих жизней. Главный принцип – человеческая жизнь выше любых экономических трудностей", - заявили депутаты.


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