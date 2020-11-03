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17:21

Хабаровчане впервые за 116 дней не вышли поддержать арестованного Фургала

фото ЗакС политика Хабаровчане впервые за 116 дней не вышли поддержать арестованного Фургала

Поддерживающие пребывающего под арестом бывшего краевого главу Сергея Фургала жители Хабаровска "сдались": впервые за 116 дней протестов никто не вышел к зданию регионального правительства на акцию в его поддержку, уведомил "МБХ медиа" местный журналист Андрей Пастухов.

"Вчера было самое малочисленное шествие, на котором ДПС задержали несколько человек. Думаю, это и стало „последней каплей" Хабаровского протеста", - предположил он.

Накануне в ходе мини-марша активистам действительно преградили дорогу машины полицейских и часть тех, кто участвовал в мероприятии, задержали, разогнав остальных.

Сергея Фургала подозревают в организации убийств и покушении на убийство бизнесменов в Хабаровском крае в 2004-2005 годах. 

С момента ареста бывшего управленца - 10 июля - хабаровчане ежедневно выходили на акции в его поддержку. Аналогичные мероприятия проходили также по всей стране.

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