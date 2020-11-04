ЕСПЧ зарегистрировал жалобу на штраф за испорченные газоны на акции "Он нам не царь"

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу координатора движения "Весна" Богдана Ливина и экс-координатора петербургского штаба Навального Дениса Михайлова на решение российского суда об "испорченных газонах" на акции "Он нам не царь" в 2018 году, сообщили представители "Весны" со ссылкой на адвоката Александра Передрука.

Жалобу активисты подали в августе. По их мнению, российский суд нарушил их право на справедливое судебное разбирательство и право на свободу мирных собраний.

Фрунзенский суд Петербурга по иску прокуратуры взыскала с активистов 7,3 млн рублей за "порчу городского имущества". Их обвинили в том, что протестующие якобы испортили газоны, деревья и кустарники во время акции против инаугурации президента Владимира Путина 5 мая 2018 года. Еще несколько судебных инстанции оставили это решение в силе.