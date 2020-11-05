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16:46

Глава Коми Уйба возглавил правительство республики

фото ЗакС политика Глава Коми Уйба возглавил правительство республики

Руководитель Коми Владимир Уйба стал председателем правительства республики: соответствующее решение он принял из-за дефицита бюджета и "личной ответственности" за дальнейшее социально-экономическое развитие региона.

Кроме того, кресло первого заместителя главы регионального правительства стал 37-летний Игорь Булатов, приехавший в Коми из Москвы. С 2017 по 2019 год он являлся генеральным директором ООО "Ташир Капитал", а в 2020 году получил должность вице-президента компании ООО "ГРМ".

Владимира Уйбу избрали "начальником" республики Коми постфактум прошедших в сентябре выборов, он заручился поддержкой 73% местных жителей.

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