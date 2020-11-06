Метро, муниципалы, культура: Как Беглов поправил проект бюджета

Губернатор Петербурга Александр Беглов вечером 5 ноября внес поправку в проект городского бюджета на 2021 год. Как и было обещано ранее, увеличиваются расходы на метростроительство. Несмотря на эпидемиологический кризис, нашлись деньги на культуру и образование. Жилищные программы и Фонд капитального ремонта, за которые ратовали депутаты, значительной поддержки из городской казны не получат.

Согласно предложенным главой города изменениям, доходная часть бюджета Петербурга на 2021 год увеличится на 28,2 млрд, а расходная - на 30,7 млрд рублей. Планы по доходам таким образом составят 651,6 млрд, по расходам - 741,3 млрд рублей.

Как и обещал ранее вице-губернатор Эдуард Батанов, по адресной инвестиционной программе увеличиваются траты на метрополитен. В 2021 году город намерен выделить на развитие подземки почти 10 млрд рублей. Изначально планировалось на 2,5 млрд меньше.

Больше всего - 1,2 млрд - добавят на строительство Лахтинско-Правобережной линии от станции "Спасская" до станции "Морской фасад". Дополнительные 924 млн направят на Красносельско-Калининскую линию от станции "Казаковской" до "Обводного канала 2", а также на проектирование участка от "Казаковской" до "Путиловской". 206 млн пойдут на замену эскалаторов и реконструкцию вестибюля станции "Технологический институт 1".

По АИП также добавляется 291,1 млн рублей на строительство общеобразовательных учреждений и 257 млн рублей на учреждения дошкольные.

Расходы комитета финансов вырастают более чем на 13 млрд рублей. Из них 8 млрд планируется направить в резервный фонд города, объем которого после первого чтения бюджета утвердили на уровне 14 млрд. Еще 6,8 млрд по линии Комфина пойдут муниципалитетам на выравнивание их бюджетной обеспеченности и поддержку сбалансированности местных бюджетов.

Как и ожидалось, ко второму чтению главного финансового документа города была представлена новая система формирования доходов муниципалов. Муниципальные образования будут жить на проценты от собираемых на территориях налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) и дотации от городского правительства. Раньше большинство округов были самодостаточнее и не так сильно зависели от поступлений из центра. Против реформы яростно выступают муниципалы-оппозиционеры. Они считают, что Смольный пытается подчинить себе местное самоуправление, сажая его на дотационную иглу. https://www.zaks.ru/new/archive/view/205938 6 ноября мундепы из нескольких десятков местных советов планируют передать в аппарат Александра Беглова подписи за перенос муниципальной реформы на год.

Более 1,1 млрд планируется направить комитету по развитию транспортной инфраструктуры. Из них почти полмиллиарда - на обустройство новых остановок в рамках транспортной реформы. Примерно столько же на содержание самого КРТИ.

Почти на 2 млрд рублей увеличивается финансирование комитета по здравоохранению. В том числе растут расходы на закупку нового медицинского оборудования, капитальный ремонт медучреждений, приобретение лекарств для больных сахарным диабетом. Дополнительные 1,3 млрд рублей будут освоены в виде страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

Более чем на 1,5 млрд выросло финансирование комитета по социальной политике. Поправкой Беглова предлагается направить 489 млн рублей на оказание помощи горожанам в рамках социальных контрактов, а 335 млн рублей - на выплату региональных социальных доплат к пенсии. Еще 66 млн предусмотрены на выплаты ежемесячных пособий инвалидам.

Около 3,1 млрд рублей пойдет на пособия безработным. Эти деньги поступят в городскую казну из федерального бюджета.

Комитету по благоустройству планируется выделить дополнительные 966,8 млн. Основная часть этой суммы пойдет на отведение сточных вод с автомобильных дорог и территорий зеленых насаждений.

Растут расходы на культуру и образование. 722 млн рублей планируется выделить на сохранение объектов культурного наследия, 657 млн рублей - в виде субсидий театрам и концертным организациям. На 557 млн рублей увеличено финансирование отдыха и оздоровления детей. 250 млн пойдут на оснащение школ предметными кабинетами, а 244 млн - на создание центров выявления и поддержки одаренных детей.

Коронакризис не помешал добавить 5,1 млн рублей комитету по межнациональным отношениям на мероприятия по "укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов" и выделить дополнительные 79,2 млн рублей бюджетному автотранспортному учреждению "Смольнинское", отвечающему за служебные машины чиновников и депутатов. С другой стороны, более чем на 80 млн рублей сокращены расходы комитета по информатизации и связи. Провести аудит бюджета этого ведомства призывали депутаты ЗакСа Оксана Дмитриева (Партия Роста) и Ирина Иванова (КПРФ).

Однако большая часть предложений оппозиционных парламентариев не нашла отражения в губернаторской поправке. Так, финансирование Фонда капитального ремонта по-прежнему остается на плечах горожан. Это означает, что взносы за капремонт скорее всего снова вырастут. Не выделены субсидии транспортным организациям с целью не повышать разовый проезд в общественном транспорте. Нет существенного увеличения финансирования жилищных программ. На эти моменты в ходе первого чтения бюджета обращали внимание представители всех фракций парламентского меньшинства.

Остались неприкосновенными бюджетные траты по договорам государственно-частного партнерства - оппозиционеры призывали отказаться от этих выплат хотя бы на время эпидемиологического кризиса. Борис Вишневский из "Яблока" озвучил целый ряд необязательных, по его мнению, расходов городских властей. Некоторые из них не только остались на месте, но и приумножились. "Яблочник", к примеру, выступил за то, чтобы не платить 450 млн рублей в виде субсидии федеральному бюджету на материально-техническое обеспечение полиции. Беглов своей поправкой увеличил эту сумму на 250 млн. Вишневский высказывался против выделения субсидий спортивным командам в кризис. Смольный добавил новые. Так, 40 млн рублей получит сильнейшая женская команда по хоккею с шайбой.

Сергей Еремеев

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