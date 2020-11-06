18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:33

В ЗакСе одобрили перенарезку одномандатных округов

фото ЗакС политика В ЗакСе одобрили перенарезку одномандатных округов

Комитет по законодательству Заксобрания Петербурга 6 ноября рекомендовал к принятию в первом чтении проект Горизбиркома о внесении изменений в схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов в ЗакС. Дополнительных предложений от депутатов не поступило.

Перенарезка проводится в соответствии со вступившим в силу городским законом, по которому территорию округа необходимо изменить, если количество избирателей в нем на 20% отличается от средней нормы.

Согласно решению Горизбиркома, к избирательному округу № 1, который в ЗакСе сейчас представляет вице-спикер Сергей Соловьев, должна присоединиться территория муниципалитета "Морские ворота". Раньше она принадлежала округу № 16, от которого в парламент избрался другой член фракции "Единая Россия" Андрей Васильев.

Часть территории муниципального образования № 54 из границ избирательного округа № 23 перейдёт в округ № 15. Первый в ЗакСе представляет депутат Юрий Авдеев, второй - Борис Ивченко.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12:45 Помехи движению пешеходов могут стать основанием для запрета митингов и пикетов в Петербурге

11:20 В ЗакСе предложили создать экспертный совет для оценки граффити и стрит-арта

10:46 КГА предложил заменить граффити в центре Петербурга на светопроекцию

5 ноября, 15:24 Дмитриева считает безосновательным повышение платы за проезд в 2021 году

5 ноября, 13:33 Вишневский внес поправки в бюджет, предложив сэкономить на ледовой арене и "событийном туризме"

5 ноября, 11:50 Высоцкий объявил о начале выдачи продуктовых наборов жителям своего избирательного округа

3 ноября, 15:05 Депутат Тихонова завела свой Telegram-канал

3 ноября, 12:04 Депутат Погорелов рассказал Петербургу, как подвез до дома медработницу

2 ноября, 14:49 Четырбок обратился к Беглову из-за "псевдогазетных киосков"

30 октября, 18:11 Беглов заявил, что ЖК Meltzer Hall не будет доминантой для Каменноостровского проспекта


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:45 У метро "Ладожская" снесли два общежития в рамках программы реновации

15:39 Умер сатирик Михаил Жванецкий

15:35 Платная парковка на улице Рубинштейна заработает с 7 декабря

15:24 Путин похвалил Памфилову за хорошую организацию выборов в сентябре

15:20 Муниципал: Пострадавший от приставов петербургский мундеп намерен помочь россиянам с заблокированными счетами

15:13 Яровая предлагает ужесточить наказание за распространение фейков об СССР в годы ВОВ

14:45 Петербургского акциониста отправили под арест за акцию с распятием "Христа" у ФСБ

14:07 ФОМ: Россияне стали меньше доверять Путину и правительству

13:49 Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства

13:41 Минздрав поручил регионам довести коечный резерв для COVID-больных до 20%

13:33 Прокуратура занялась "бетонной рекой" в районе Кингисеппа

13:05 "Роскосмос" просит у правительства 1,5 трлн рублей на аналог спутника Илона Маска

12:50 Песков назвал чушью публикации о скорой отставке Путина и его проблемах со здоровьем

12:45 Помехи движению пешеходов могут стать основанием для запрета митингов и пикетов в Петербурге

12:28 В домах Петербурга станет значительно теплее

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru