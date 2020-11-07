Двух активистов "Левого фронта" задержали в Москве

В Москве полицейские задержали двух активистов "Левого фронта" во время пикетов у Госдумы, передает "Интерфакс" со ссылкой на координатора движения Сергея Удальцова.

По словам Удальцова, активисты вышли с пикетами к Госдуме, требуя социальных реформ и социальной справедливости. Один из них держал в руках портрет Владимира Ленина. Задержанных доставили в ОВД "Тверской".

Также активисты "Левого фронта" приняли участие в возложении цветов к мавзолею на Красной площади. Кроме них, в акции приняли участие члены КПРФ: лидер партии Геннадий Зюганов, глава московского горкома КПРФ Валерий Рашкин, бывший кандидат в президенты Павел Грудинин и другие. Также цветы к мавзолею возложили Движение в поддержку армии, Союз советских офицеров, женское движение "Надежда России", Ленинский коммунистической союз молодежи, движение "Дети войны". После акции представители левых движений вышли в одиночные пикеты к Госдуме, на Тверскую улицу, Лубянку и другие точки, требуя государственной социальной поддержки граждан.

В Петербурге 7 ноября, день Октябрьской революции, коммунисты отметили шествием к "Авроре" и возложением там цветов.