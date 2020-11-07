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18:38

COVID и МВД не помешали акциям коммунистов

КПРФ и ее сторонники 7 ноября провели шествие в честь очередной годовщины Октябрьской революции. Акция была несогласованной, но ее проведению власти не препятствовали. Полиция даже на некоторое время перекрыла проезд по Петровской набережной, чтобы было удобнее пройти. У крейсера "Аврора" коммунисты заявили о репрессиях в современной России. 

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Ежегодный проход к "Авроре" пытались согласовать и как публичное, и как культурное мероприятие. Оба раза Смольный отказал КПРФ, ссылаясь на запрет проведения акций из-за COVID-19. Коммунисты заявили, что все равно пойдут возлагать цветы к крейсеру и продолжили вести переговоры с чиновниками. По данным ЗАКС.Ру, им все-таки удалось предварительно договориться о том, что разгонять шествие, как это было в прошлом году, на этот раз не будут.

Свою доброжелательность полицейские демонстрировали с первых минут. Подсказывали заблудившимся пенсионерам, как дойти до точки сбора - коммунисты встречались на Троицкой площади, - не возражали поднятым флагам и красным шарам. Сотрудницы МВД раздавали всем желающим одноразовые медицинские маски со словами, что это подарок от руководства Главка.

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Колонна стартовала в 12-30. На глаз в ней было человек 300. Как позже рассказала ЗАКС.Ру первый секретарь горкома КПРФ, депутат ЗакСа Ольга Ходунова, организаторы акции тоже раздали участникам шествия маски, красного цвета с желтыми серпом и молотом. Средств индивидуальной защиты было 300 штук, и на всех их не хватило.

В первом ряду помимо Ходуновой стояли комсомольцы в костюмах матросов и красонармейцев - традиционное для КПРФ костюмированное сопровождение. Другие депутаты ЗакСа или Госдумы на этот раз не участвовали, но присутствовал писатель и член компартии Герман Садулаев. 

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Когда подошли к Петровской набережной, оказалось, что движение по ней перекрыто. Полицейские таким образом дали коммунистам пройти через пешеходный переход. Когда хвост колонны пересек дорогу и оказался на тротуаре, проезд транспорта возобновили. Вдоль всей набережной стояли железные конструкции и нацгвардейцы. Несколько полицейских, в том числе как минимум один полковник, сопровождали коммунистов в течение всего шествия. 

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Не пройдя и полпути, участники мероприятия стали петь революционные и советские песни. Потом началось скандирование лозунга "Революция, "Аврора" - нет у нас пути другого". Когда приблизились к крейсеру, исполнили "Интернационал". 

У "Авроры" несколько человек успели выступить. Первой - депутат Ходунова. Она заявила, что хоть митинг у крейсера не разрешили, коммунисты пришли сюда выполнять свой долг перед отцами и дедами.

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- Несмотря на запреты, несмотря на репрессии, мы вышли на это мероприятие, чтобы сказать: "Революция не закончена", - вторил ей представитель Движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик. 

После возложения цветов расходиться не спешили. Полицейские несколько раз просили свернуть флаги, но тех, кто это требование игнорировал, не трогали.

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Устав ждать, когда толпа рассосется, сотрудники МВД объявили в мегафон, что акция окончена. Объявление полиции звучало так: "Мероприятие, посвященное празднованию 103-й годовщины Великой социалистической октябрьской революции закончилось. Просьба разойтись".

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Свои акции в честь 7 ноября провели и другие коммунистические партии. Рядом с Финляндским вокзалом цветы к памятнику Ленину на броневике возлагали участники "Рот-Фронт", ОКП и "Другой России Эдуарда Лимонова". "Коммунисты России" собрались у памятника участникам Октябрьской революции в парке Лесотехнической академии. Социалисты из РСД в массовых мероприятиях не участвовали. Вместо этого в ночь на 7 ноября они спроецировали на стену СИЗО "Кресты" слова "Стены рухнут" - строчку из песни каталонских левых, выступавших против режима Франко. 


текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников


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