COVID и МВД не помешали акциям коммунистов

КПРФ и ее сторонники 7 ноября провели шествие в честь очередной годовщины Октябрьской революции. Акция была несогласованной, но ее проведению власти не препятствовали. Полиция даже на некоторое время перекрыла проезд по Петровской набережной, чтобы было удобнее пройти. У крейсера "Аврора" коммунисты заявили о репрессиях в современной России.

Ежегодный проход к "Авроре" пытались согласовать и как публичное, и как культурное мероприятие. Оба раза Смольный отказал КПРФ, ссылаясь на запрет проведения акций из-за COVID-19. Коммунисты заявили, что все равно пойдут возлагать цветы к крейсеру и продолжили вести переговоры с чиновниками. По данным ЗАКС.Ру, им все-таки удалось предварительно договориться о том, что разгонять шествие, как это было в прошлом году, на этот раз не будут.

Свою доброжелательность полицейские демонстрировали с первых минут. Подсказывали заблудившимся пенсионерам, как дойти до точки сбора - коммунисты встречались на Троицкой площади, - не возражали поднятым флагам и красным шарам. Сотрудницы МВД раздавали всем желающим одноразовые медицинские маски со словами, что это подарок от руководства Главка.

Колонна стартовала в 12-30. На глаз в ней было человек 300. Как позже рассказала ЗАКС.Ру первый секретарь горкома КПРФ, депутат ЗакСа Ольга Ходунова, организаторы акции тоже раздали участникам шествия маски, красного цвета с желтыми серпом и молотом. Средств индивидуальной защиты было 300 штук, и на всех их не хватило.

В первом ряду помимо Ходуновой стояли комсомольцы в костюмах матросов и красонармейцев - традиционное для КПРФ костюмированное сопровождение. Другие депутаты ЗакСа или Госдумы на этот раз не участвовали, но присутствовал писатель и член компартии Герман Садулаев.

Когда подошли к Петровской набережной, оказалось, что движение по ней перекрыто. Полицейские таким образом дали коммунистам пройти через пешеходный переход. Когда хвост колонны пересек дорогу и оказался на тротуаре, проезд транспорта возобновили. Вдоль всей набережной стояли железные конструкции и нацгвардейцы. Несколько полицейских, в том числе как минимум один полковник, сопровождали коммунистов в течение всего шествия.

Не пройдя и полпути, участники мероприятия стали петь революционные и советские песни. Потом началось скандирование лозунга "Революция, "Аврора" - нет у нас пути другого". Когда приблизились к крейсеру, исполнили "Интернационал".

У "Авроры" несколько человек успели выступить. Первой - депутат Ходунова. Она заявила, что хоть митинг у крейсера не разрешили, коммунисты пришли сюда выполнять свой долг перед отцами и дедами.

- Несмотря на запреты, несмотря на репрессии, мы вышли на это мероприятие, чтобы сказать: "Революция не закончена", - вторил ей представитель Движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик.

После возложения цветов расходиться не спешили. Полицейские несколько раз просили свернуть флаги, но тех, кто это требование игнорировал, не трогали.

Устав ждать, когда толпа рассосется, сотрудники МВД объявили в мегафон, что акция окончена. Объявление полиции звучало так: "Мероприятие, посвященное празднованию 103-й годовщины Великой социалистической октябрьской революции закончилось. Просьба разойтись".

Свои акции в честь 7 ноября провели и другие коммунистические партии. Рядом с Финляндским вокзалом цветы к памятнику Ленину на броневике возлагали участники "Рот-Фронт", ОКП и "Другой России Эдуарда Лимонова". "Коммунисты России" собрались у памятника участникам Октябрьской революции в парке Лесотехнической академии. Социалисты из РСД в массовых мероприятиях не участвовали. Вместо этого в ночь на 7 ноября они спроецировали на стену СИЗО "Кресты" слова "Стены рухнут" - строчку из песни каталонских левых, выступавших против режима Франко.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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