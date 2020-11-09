Переход к смешанному формату обучения в Петербурге отложили на неделю

На портале дистанционного обучения оповестили, что перейти к различному формату получения знаний – очного или удалённого – петербургские школьники смогут не на этой, а на следующей неделе.

Сегодня у учащихся завершились увеличенные из-за COVID-19 каникулы. Недавно в Смольном сообщили, что родители смогут самостоятельно выбрать предпочитаемый формат образования для своих детей

"Все уроки для обучающихся, перешедших на смешанный формат, начнутся с 16 ноября. Следите за обновлениями", - уточнили в Центре оценки качества образования и информационных технологий.

Добавим также, чтобы тот или иной школьник мог заниматься по смешанной модели, его семья должна оформить и подать специальное заявление.