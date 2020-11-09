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14:51

Смольный объяснил запрет на провоз спортивного оружия в метро опасностью терактов

фото ЗакС политика Смольный объяснил запрет на провоз спортивного оружия в метро опасностью терактов

В Городском суде Петербурга 9 ноября состоялось первое заседание по иску адвоката Сергея Бобровского к городскому правительству. Бобровский оспаривает новые правила пользования городским метрополитеном, по которым в подземке нельзя провозить оружие и патроны даже при наличии разрешения.

Истец рассказал ЗАКС.Ру, что увлекается спортивной стрельбой. Раньше он регулярно возил необходимые патроны из магазина домой и из дома в тир, а теперь с этим возникли проблемы.

Смольный представил суду отзыв на исковое заявление. В нем, в частности, говорится, что, поскольку метрополитен - закрытое пространство, связанное с использованием источников повышенной опасности, риски причинения вреда жизни и здоровью пассажиров в нем особенно велики. 

Кроме того, представители городской администрации напомнили о теракте в петербургском метрополитене 3 апреля 2017 года, когда одно самодельное взрывное устройство сработало на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь", а другое СВУ удалось обезвредить на платформе станции "Площадь Восстания".

"С учетом опыта трагических последствий террористического акта, произошедшего 03.04.2017, произошедшего в Петербургском метрополитене, а также иных трагических случаев использования оружия в других метрополитенах, обоснованность рассматриваемого постановления очевидна", - говорится в отзыве.

В Смольном полагают, что права истца нарушены не были, так как за ним оставили возможность перевозить патроны в других транспортных средствах, в том числе личном автомобиле, следует из документа.

По словам Бобровского, по просьбе прокуратуры в качестве заинтересованного лица к рассмотрению дела было привлечено ГУП "Петербургский метрополитен". Следующее заседание назначено на 19 ноября.

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