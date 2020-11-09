Миронов хочет временно запретить отпуска крупным государственным начальникам

Темпы ежедневного роста заболеваемости россиян инфекцией COVID-19, по мнению лидера справедливороссов Сергея Миронова, должны повлиять на режим работы крупных чиновников. А именно, полагает политик, их нужно лишить возможности уйти в отпуск до тех пор, пока пандемия не пойдет на явный спад. Эсер напомнил соотечечественникам, что практически не осталось субъектов РФ, где наблюдалась бы более-менее спокойная эпидемиологическая ситуация, что, в свою очередь, является сферой ответственности региональных начальников. О продолжительном отдыхе при таком положении вещей, уверен Миронов, нечего и думать: для него это не только неприемлемо, но и "недопустимо", поэтому необходим мораторий.

"Причем это касается не только руководителей профильных ведомств, но и всех остальных, ведь кризис, вызванный пандемией, затронул буквально все области экономики и социальной сферы – работы всем хватает! Поэтому призываю чиновников подумать прежде всего о людях, а отпуска и новогодние каникулы отгулять в более подходящее время", - цитирует депутата Госдумы его пресс-служба.

За последние сутки в России вновь заиксировали рекордное число заражений коронавирусом: их насчитали почти 22 тысячи. По прогнозам многих специалистов, пик заболеваемости в России должен случиться в канун новогодних праздников.