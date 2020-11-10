Мосгорсуд отменил отказ продлить испытательный срок Егору Жукову

Мосгорсуд отменил решение Кунцевского суда Москвы об отказе продлевать испытательный срок блогеру Егору Жукову на месяц, передает ТАСС.

Напомним, ходатайство о продлении испытательного срока Жукову на месяц вносило управление ФСИН по столице, сославшись на то, что блогер не явился в инспекцию для регистрации в августе. Сам Жуков пояснял, что был занят на работе. Кунцевский суд отказал в удовлетворении ходатайства, посчитав его чрезмерным, поскольку нарушение было однократным. Прокуратура подала апелляционное представление на это решение, и Мосгорсуд его удовлетворил.

Егор Жуков, один из фигурантов "московского дела", приговорен к трем годам условно по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Поводом стали видео на YouTube-канале блогера с рассуждениями о методах ненасильственного протеста. Защита Жукова обжаловала приговор, но в сентябре отозвала заявление по его просьбе, не разглашая причину.

За Жукова вступались многие, в том числе главные редакторы "Эха Москвы" и "Новой газеты" Алексей Венедиктов и Дмитрий Муратов. В итоге блогер стал сотрудником двух редакций.