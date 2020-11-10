Во Владивостоке задержаны собиравшие подписи водитель "Фургаломобиля" и местный активист

Владивостокские полицейские задержали прибывших из Хабаровска водителя "Фургаломобиля" Ростаслава Смоленского и местного активиста Георгия "Гиа" Какабадзе, которые собирались подписи за освобождение экс-краевого главы Сергея Фургала, передает "ОВД-Инфо".

Мероприятие проходило на Океанском проспекте. Вместе с активистами был сын Фургала Антон. Прибывшие к ним правоохранители попытались в очередной раз арестовать фургон, якобы из-за имеющихся у его владельца неоплаченных штрафов. Какабадзе не устроил силовиков из-за "нечитаемых номеров" на авто. Его и Смоленского в итоге увезли в отдел полиции № 3.

Ещё одного активиста, присутствовавшего при задержании - Максима Хозяйкина - принуждают к прохождению медосвидетельствования, так как полицейским показалось, что он пьян.

Напомним, "Фургаломобиль" - фудтрак с агитационными плакатами, который на шествиях в поддержку Сергея Фургала едет впереди колонны демонстрантов.

Одного из водителей фургона - Андрея Маклыгина - 31 августа арестовывали на 10 суток, другого - Ростислава Смоленского - в июле отправляли в спецприёмник на восемь суток, а в сентябре - уже на 15 суток.