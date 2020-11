Кремль определился с периодикой на 2021 год

В аппарате главы государства определились с тем, какие печатные издания будут читать высокопоставленные чиновники в 2021 году, сообщают "Открытые медиа", изучившие опубликованные на госзакупках позиции.

Всего в Кремле изучают информацию, отражённую в 69 заграничных журналах и газетах, и в 161 - отечественном. В частности, в администрации заказали премиальную подписку на электронную версию Financial Times и научный журнал Energy Policy. Кроме того, в интересах АП - американский журнал The National Interest, в котором в июне текущего года Владимир Путин опубликовал свою резонансную статью о причинах Второй мировой войны. Самое любимое издание кремлевских чиновников, очевидно, британский The Economist - заказано по 6 копий экономического еженедельника.

Всего на иностранную периодику в администрации потратят 6,6 млн рублей, что на 27% больше чем годом ранее.

Список заказываемых российских изданий сократился на пять позиций - с 166 до 161. В Кремле отказались от подписки на журналы Grazia, "Военное обозрение", "Вестник международного коммерческого арбитража", "Калашников. Оружие. Боеприпасы. Снаряжение", "МК-Бульвар", "Противодействие терроризму ХХI век", "Русский репортер" и "Гражданскую авиацию". Зато чиновников заинтересовали продвинутые ай-ти издания IT News и IT-Manager.

На отечественную периодику будет потрачено 6,2 млн рублей (5,6 млн - в 2019 году).