Количество закрытых компаний в Петербурге превышает число открытых на 42%

С января 2026 года в Петербурге закрылись 3,4 тысячи юридических лиц, что превышает число открытых компаний на 42,2%, сообщил "РБК Петербург" со ссылкой на данные консалтинговой группы FinExpertiza. Всего с начала 2026 года в городе зарегистрировались 2,4 тысячи новых компаний. Это на 20% меньше, чем в тот же период 2025 года. Количество закрытий юрлиц в городе также уменьшилось на 18% по сравнению с 2025 годом.

"Это указывает на продолжающееся сокращение числа действующих компаний, несмотря на некоторое замедление темпов их выбытия," - заявили аналитики FinExpertiza (цитата по РБК).

При этом в Ленинградской области с начала 2026 года число закрытий организаций уменьшилось на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. С января 2026 года в регионе начали работать 465 компаний. Всего в Ленобласти число открытых компаний больше количества закрытых организаций на 25%.

Аналитики, с которыми общались журналисты РБК, объяснили ситуацию в Петербурге высокой ключевой ставкой Центробанка. С 24 апреля 2026 года она составляет 14,5% годовых.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру