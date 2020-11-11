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11 ноября, 18:55

Пенсионеров Вологодской области снова обязали сидеть по домам

фото ЗакС политика Пенсионеров Вологодской области снова обязали сидеть по домам

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, посоветовавшись с региональным оперативным штабом по борьбе с коронавирусом, решил вернуть весенние ограничительные меры в отношении граждан старше 65 лет и обязать их сидеть дома. В последние несколько месяцев администрация ограничивалась рекомендациями и никак не наказывала пенсионеров за активность. Теперь, как и полгода назад, они смогу легально покинуть свои жилища только для посещения ближайших магазина, аптеки и медучреждения.

"Пока это единственное ограничение, которое вводим дополнительно к существующим. Мы видим, что соседние регионы уже пошли по более жесткому сценарию, они начинают полностью закрывать системы гостеприимства, общепита", - отметил чиновник, которого цитирует ТАСС.

Он считает, что соблюдение мер безопасности - в интересах всех жителей. В противном случае, пригрозил Кувшинников, неудобств станет больше, и придется вновь закрывать некоторые предприятия, неизбежно вредя тем самым бюджету региона.

Отметим, что о возвращении аналогичных ограничений сегодня же, 11 ноября, объявили в Смольном: режим обязательной самоизоляции для пожилых людей вступает в силу с 16 ноября и продлится два месяца.

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