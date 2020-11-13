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17:24

Иткин: Водка "Жириновский" давно не выпускается, не понимаю, где Цивилев собрался ее добывать

фото ЗакС политика Иткин: Водка "Жириновский" давно не выпускается, не понимаю, где Цивилев собрался ее добывать

Лидер фракции ЛДПР в Заксобрании Петербурга Павел Иткин, которому единоросс Алексей Цивилев пообещал подарить ящик водки "Жириновский" в случае, если новый закон о "наливайках" будет работать, подтвердил ЗАКС.Ру, что считает смягчение инициативы по борьбе с распивочными полезным решением.

Он также добавил, что намерен подарить своему коллеге из "Единой России" чай ЛДПР и партийную кружку с портретом Владимира Жириновского. 

- Водка "Жириновский" давным-давно не выпускается. Где Алексей Николаевич собрался ее добывать, не понимаю. У нас даже в музее ее нет, - рассказал Иткин.

Депутат отметил, что в своей изначальной версии закон, ограничивающий площади залов обслуживания для торгующих алкоголем заведений, ставил под удар честных предпринимателей. При этом проблематика борьбы с "наливайками" такова, что даже принятый, более строгий запрет мог повлиять на проблемные заведения неоднозначно, считает Иткин. По его словам, многие распивочные уже сейчас находятся вне правового поля.

- ЛДПР выступает за здоровый образ жизни, но если алкоголь присутствует в нашей жизни, то нужно идти по пути цивилизованного потребления. А в своей первой редакции закон эту концепцию подрубал, - заявил депутат.

Иткин опасается, что более строгие запреты могут привести к росту нелегального потребления спиртного.

Напомним, летом в Петербурге был принят закон, запрещающий торговать спиртным в заведениях с залами обслуживания менее 50 кв. м. Это вызвало протест предпринимательского сообщества, после чего депутаты решили подготовить еще одну инициативу. Новым документом предлагается ограничить продажу спиртного в заведениях с залами обслуживания менее 20 кв. м. Норматив в 50 кв. м сохраняется только для баров и кафе, действующих в "хрущевках" и "домах-кораблях". 

Более того, по словам председателя комитета по законодательству Дениса Четырбока, ко второму чтению документа будут подготовлены поправки. В частности, для заведений в "хрущевках" и "кораблях" сделают исключение в случае, если проектом дома были изначально предусмотрены торговые залы на первом этаже. Согласно предложенной поправке, норматив зала обслуживания для таких объектов также составит 20 кв. м.

На состоявшемся 13 ноября заседании комитета по законодательству ЗакСа депутат Цивилев с сожалением заявил, что новая, смягченная версия инициативы не поможет закрыть ни одну "наливайку". В случае, если это все-таки произойдет, он пообещал подарить Иткину ящик водки "Жириновский".


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