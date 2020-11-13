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17:53

Лукашенко назвал интеграцию лекарством от "цветных революций"

фото ЗакС политика Лукашенко назвал интеграцию лекарством от "цветных революций"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что странам постсоветского пространства следует расширять интеграцию, чтобы противостоять "цветным революциям", передает "БелТА".

"Любая цветная революция делает государство слабее, а народ - беднее. Нигде после этих мятежей люди лучше жить не стали. Главное лекарство от этой напасти тоже известно - это расширение и углубление наших связей, интеграции", - заявил Лукашенко.

По его мнению, нужно укреплять сотрудничество стран в рамках Евразийского экономического союза, Содружества независимых государств и Организации Договора о коллективной безопасности. "Прежде всего, в сферах экономики, безопасности и человеческого общения", - убежден Лукашенко.

"Нам просто нужно сплотиться и выступать единым фронтом и на международной арене. Только тогда наши народы могут сохранить возможность самостоятельно решать свою судьбу", - считает он.

В Беларусь до сих пор продолжаются многочисленные протесты, которые начались после президентских выборов в стране 9 августа. По версии ЦИК РБ, Лукашенко победил с результатом около 80%. Однако протестующие считают победителем другого кандидата – Светлану Тихановскую. Из-за протестов Лукашенко провел тайную инаугурацию.

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