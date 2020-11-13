В вологодском роддоме, который посещал "Альянс врачей", медики объявили итальянскую забастовку

Сотрудники лаборатории вологодского роддома, куда ранее привозили благотворительную помощь члены профсоюза "Альянс врачей", объявили забастовку, требуя, чтобы главврач медучреждения Марина Курапова улучшила условия труда сотрудников и восстановила в должности заведующую лабораторией Любовь Васильеву.

Медработники не желают более трудиться в кабинетах, которым уже давно требуется капремонт: с потолка, по их словам, на них сыпется штукатурка, а помещения не вентилируются.

"Это забастовка итальянского типа, сотрудники отказались работать в тех кабинетах, где им сыплется потолок на голову и в том кабинете, где нет вентиляции при работе с метиловым спиртом. Люди целый день сидят на рабочем месте, и все эти пары вдыхают в себя", - поделилась Васильева в разговоре с "МБХ медиа".

По словам медика, у лаборантов отсутствовала даже микроволновка для того, чтобы разогреть себе еду. Вопрос поднимался неоднократно, однако решить его удалось только после того, как к роддому удалось привлечь внимание СМИ.

"Нам даже еды подогреть было негде. Вчера мы обсуждали эту тему между собой, за дверью кто-то стоял. Наверное, услышали. Роддом все-таки купил нам микроволновку. Хотя ее нам уже собирался подарить „Альянс врачей". Мы так долго этого добивались, но в итоге все разрешилось лишь тогда, когда мы подняли шум. За три часа принесли!" - негодует Васильева.

Накануне стало известно, что медиков вологодского роддома вызвали на беседу в полицию: номинальным поводом послужил визит "Альянса врачей".

11 ноября привез в роддом средства индивидуальной защиты, так как у его сотрудников не было ни респираторов, ни защитных костюмов - только маски.

Главврачу медучреждения данная "акция" пришлась не по нраву: представителей профсоюза она восприняла как посторонних людей, предлагающих сомнительную продукцию. Администрация роддома пожаловалась на "захват" здания, но полиция не согласилась с такой трактовкой событий.