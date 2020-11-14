ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Раджабова на 18-суточный арест из-за уличной акции

Страсбургский суд (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу российского политического активиста Самариддина Раджабова, который оспаривает свой 18-суточный административный арест, отбытый летом нынешнего года. Такое наказание досталось ему за участие в уличной акции в поддержку другого арестованного на тот момент гражданина, журналиста и столичного мундепа Ильи Азара. Судили активиста по статье о повторном нарушении на митингах.

"Арестом Раджабова было нарушено его право на свободу и личную неприкосновенность, так как он был арестован за участие в мирном мероприятии, в ходе которого он реализовывал свое право на свободу выражения мнения. Также нарушено право на свободу мирных собраний и на справедливый суд", - приводит "МБХ Медиа" комментарий координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова.

Раджабов приобрел известность как фигурант так называемого "московского дела", возбужденного после несанкционированного митинга за честные выборы 27 июля прошлого года. Внимание правоохранительной машины он привлек тем, что бросил пластиковой бутылкой в сторону силовика и не попал. Потерпевший по делу полицейский Максидов отказался считать себя таковым, не желая портить жизнь демонстранту, и уволился из МВД. Прокуратура запрашивала для Раджабова 3,5 лет колонии, но ему удалось отделаться штрафом.