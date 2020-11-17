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17 ноября, 18:33

Шлосберг пытается защитить частные медлаборатории от псковского Роспотребнадзора

фото ЗакС политика Шлосберг пытается защитить частные медлаборатории от псковского Роспотребнадзора

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг считает, что региональное управление Роспотребнадзора усилило давление на коммерческие лаборатории, делающие тесты на COVID-19, для занижения статистики заболеваемости. Политик отмечает, что после критики со стороны местных чиновников несколько лабораторий приостановили тестирование, в связи с чем просит в официальных обращениях изучить проблему главного санитарного врача Анну Попову и главного регионального прокурора Александра Грибова.

"Борьба властей "за статистику" эпидемии коронавируса стала едва ли не важнее борьбы с самим коронавирусом. Страх оказаться "самым зараженным" регионом просто лишает чиновников разумности. Я не знаю, чем еще можно объяснить вызывающее высказывание Александра Нестерука на совещании губернатора с медицинскими работниками о якобы недобросовестной работе коммерческих медицинских организаций при исследованиях на ковид", - отметил Шлосберг.

Конфликтная ситуация, добавил он, возникла, когда обнаружилось двукратное расхождение по цифрам: частные лаборатории в последнее время выдавали 25% положительных тестов в неделю, тогда как их средний уровень по региону - 12%.

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