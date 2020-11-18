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18 ноября, 10:12

"Вот этот кирпич": Амосов раскритиковал "пакетное" внесение поправок в бюджет Петербурга

фото ЗакС политика "Вот этот кирпич": Амосов раскритиковал "пакетное" внесение поправок в бюджет Петербурга

Депутат Заксобрания Петербурга Михаил Амосов в своем Facebook раскритиковал практику "пакетного" внесения поправок в городской бюджет, назвав ее порочной.

"Почему нельзя было включить это всё в проект бюджета сразу? Нам выносят вот этот кирпич, и говорят – принимайте всё в целом. Там десятки разных статей и вопросов. Какие-то депутаты могли поддержать, а многие, безусловно, нужно отклонить. Но от нас требуют просто принять "это" без обсуждения", - рассказал Амосов, продемонстрировав объем поправки ко второму чтению бюджета на фото.

Амосов назвал такую практику порочной, отметив, что сегодня она стала уже "почти нормой". "Если в бюджет вносят через пару месяцев вот такой пакет поправок – почему нельзя это было сделать заранее?" - задался вопросом депутат.

Накануне бюджетно-финансовый комитет ЗакСа рекомендовал к принятию поправки к бюджету "Единой России", губернатора Александра Беглова и собственную, отклонив при этом все предложения оппозиционных фракций.

фото: Михаил Амосов / Facebook


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