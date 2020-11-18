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18 ноября, 14:53

Резник призвал ЗакС не допустить передачу РПЦ помещений Музея городской скульптуры

фото ЗакС политика Резник призвал ЗакС не допустить передачу РПЦ помещений Музея городской скульптуры

Беспартийный депутат Максим Резник 18 ноября на заседании Заксобрания Петербурга призвал своих коллег и спикера ЗакСа Вячеслава Макарова обратить внимание на ситуацию с Музеем городской скульптуры.

Ранее стало известно, что в Смольном обсуждают возможность передачи Русской православной церкви помещений, расположенных на территории Александро-Невской лавры и принадлежащих музею.

Речь идет о монастырском комплексе, в который входят церковь Святого Лазаря, Тихвинская церковь, богадельня, певческий корпус и жилой дом. Эти здания закреплены за Музеем городской скульптуры на праве оперативного управления.

Резник напомнил, что попытки передачи РПЦ помещений музея уже предпринимались в 2011 году и тогда депутаты обращались по этому поводу к губернатору Валентине Матвиенко.

По словам Резника, если ситуация повторится, это может создать общественный конфликт. Депутат отметил, что конфликт будет спровоцирован на фоне празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского, которое город планирует провести в 2021 году.

Сергей Еремеев


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