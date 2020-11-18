Шлосберг готов к объединению с Навальным на время выборной кампании в Госдуму

Лидер псковского отделения "Яблока" Лев Шлосберг, выступая в региональной студии "Эха Москвы", выразил готовность к тактическому объединению с политической структурой Алексея Навального в преддверии думских выборов 2021 года.

"Не нужно бороться с Навальным, с ним нужно вести диалог. В 2016 году я вел переговоры с Навальным, Касьяновым и другими лидерами демократических сил и знаю, на чем "сломались" тогда переговоры, хотя было сделано все для того, чтобы создать коалиционную команду. <...> Нам потребуется в 2021 году возвращаться к переговорам. Я готов", - заявил региональный депутат.

По оценке псковского политика, ситуация для демократов сегодня стала более благоприятной, чем раньше, а значит, велик и шанс на возвращение себе мест в федеральном парламенте.

Примечательно, что Шлосберг и другие "яблочники" регулярно вступают в спор с Навальным и его командой из-за концепции "умного голосования". Шлосберг укоряет оппонентов в том, что те готовы поддерживать в ряде случаев самых одиозных, с его точки зрения, кандидатов и не брезгуют их репутацией ради достижения политических целей. В свою очередь, "правая рука" Навального Леонид Волков ранее давал понять, что "умное голосование" вовсе не обязательно будет ставить на Шлосберга в его округе.