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17:43

Алексиевич: Белорусская оппозиция создала еще один координационный совет

фото ЗакС политика Алексиевич: Белорусская оппозиция создала еще один координационный совет

Член координационного совета белорусской оппозиции, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич рассказала в интервью немецкому журналу Spiegel о метаморфозах, случившихся с делом ее единомышлеников.

"Координационного совета оппозиции больше нет. Его члены либо были, либо находятся в тюрьме, или были изгнаны из страны или бежали. Создан новый совет, имена его членов держатся в секрете для их защиты. Общение ведется через социальные сети", - гласил один из ее ответов.

Однако, в то же время, секретарь первоначально созданного КС Антон Родненков поспешил сообщить "МБХ Медиа", что реплику Алексиевич могли неверно интерпретировать и что политическая организация продолжает работу без каких-либо изменений.

Напомним, что вскоре после августовского переизбрания Александра Лукашенко на шестой президентский срок наряду с разгоном и избиением уличных демонстрантов власть "взялась" за репрессии в отношении лидеров оппозиции. В результате почти все они находятся либо в эмиграции, либо в тюрьмах. Таким образом, координационный совет оппозиции в последнее время не имел единого центра принятия решений.

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