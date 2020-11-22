Бизнесмен Малофеев учредил движение "Царьград" для участия в думских выборах

Бизнесмен Константин Малофеев известный своей популяризацией православия и традиционных ценностей, на съезде общества "Двуглавый орел" в столице учредил политическое движение "Царьград". Одна из целей этой организации - участие в выборах в Госдуму осенью следующего года, сообщает Znak.com. Малофеева избрали председателем, а в высший совет движения вошли, в том числе, экономист Сергей Глазьев, философ Александр Дугин, депутат Госдумы от Петербурга Олег Нилов, бывший генпрокурор Юрий Скуратов. Причем сам бизнесмен баллотироваться в федеральный парламент не собирается.

Движение "Царьград" поддержит тех кандидатов в Думу (например, поможет в сборе подписей), чьи программы и ценности ему покажутся приемлемыми - даже если такой кандидат формально будет "яблочником" или коммунистом. Для составления верной предвыборной картины высший совет намерен изучить всех кандидатов "на предмет их приверженности традиционным семейным, религиозным и культурным ценностям русского народа". В свою очередь, политическим единицам, уличенным в "русофобии" и оскорблении чувств верующих, "Царьград" намерен мешать всеми законными и доступными средствами. На съезде также выразили солидарность с сепаратистскими формированиями, обитающими на Донбассе.