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11:25

Участвовавшего в шествии в поддержку Фургала хабаровчанина арестовали на 10 суток

фото ЗакС политика Участвовавшего в шествии в поддержку Фургала хабаровчанина арестовали на 10 суток

Центральный райсуд Хабаровска отправил под 10-суточный административный арест местного активиста Владислава Закамова, участвовавшего в шествии в поддержку бывшего краевого главы Сергея Фургала, уведомляет локальный штаб Алексея Навального.

Зимину инкриминировали часть 6.1 статьи 20.2 КоАП - участие в несогласованной акции, создавшей помехи инфраструктуре.

Сам активист поделился с "ОВД-Инфо", что его задержали 21 ноября на остановке, когда он собирался сесть в автобус. После мужчину доставили в отдел полиции № 4, где составили протокол. Суда он дожидался двое суток в спецприёмнике.

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