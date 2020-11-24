18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:12

Члены ГИК поделились своим мнением о выдвижении Чечиной в главы комиссии

фото ЗакС политика Члены ГИК поделились своим мнением о выдвижении Чечиной в главы комиссии

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский в разговоре с ЗАКС.Ру сообщил, что "очень хорошо" относится к кандидатуре главы Курортного района Натальи Чечиной на должность председателя Горизбиркома. Предложить назначить ее на этот пост планирует Центральная избирательная комиссия, как ранее подтвердил зампред ЦИК Николай Булаев. 

- Мы давно знакомы, еще в бытность Натальи Валентиновны замглавы Курортного района, и работали как-то, и по выборам сталкивались. Лично я хорошо отношусь, я так думаю, что и абсолютное большинство членов комиссии также неплохо [относятся к кандидатуре Чечиной], - заявил Краснянский.

Член ГИК уверен, что руководитель района справится с должностью председателя Горизбиркома. Другой вопрос - что о ее работе будет думать Центризбирком "годика через два", отметил Краснянский.  

Его коллега по Горизбиркому Олег Зацепа заявил ЗАКС.Ру, что подробно не знаком с Чечиной и ее работой. При этом, он "совершенно благоприятно" смотрит на то, что она может возглавить ГИК, сообщил Зацепа. По его мнению, у Чечиной нет препятствий, чтобы справиться с постом руководителя избиркома.

Лично не знаком с главой Курортного района и член ГИК от Партии Роста Алексей Березин, отметил он в разговоре с ЗАКС.Ру. Однако, он надеется, что в этот раз городу повезет с кандидатурой председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 

- Нам остается только надеяться. Многие с ней лично не знакомы. В принципе, та репутация, которая известна из средств массовой информации, она достойная с точки зрения ее трудового пути. А как получится - посмотрим, - сказал Березин.

Член ГИК от "Яблока" Ольга Покровская заявила ЗАКС.Ру, что впервые услышала о Чечиной, когда в СМИ появилась информация о ее возможном назначении в состав Горизбиркома. Покровская, по ее словам, ничего против Чечиной лично не имеет, но предложение ЦИК не поддерживает из-за действующего подхода к формированию избиркома. Член ГИК напомнила, что Центризбирком всегда рекомендует на пост главы Санкт-Петербургской избирательной комиссии тех, кого сама и рекомендовала в состав избиркома. В данном случае - это Наталья Чечина, а работу ее предшественников сам Центризбирком неоднократно критиковал.

- Я считаю, что характер работы комиссии может измениться только в том случае, если будут изменены подходы к ее формированию, в том числе, к назначению руководящего состава. Назначать человека, который находился до сих пор в прямом подчинении, я бы сказала, даже в такой тесной административной связи с действующим губернатором, который потом будет избираться под руководством комиссии, это, как минимум, неправильно, - считает Покровская.

Она уточнила, что губернаторские выборы будет проводить уже другой состав Горизбиркома. Действующие же члены ГИК в 2021 году организуют выборы в Законодательное собрание Петербурга, в составе которого крайне заинтересован любой глава города, уверена представительница "Яблока" в избиркоме. 

Центральная избирательная комиссия намерена рекомендовать Чечину в председатели Горизбиркома на заседании 25 ноября. Решение о главе потом должны принять сами члены избиркома на тайном голосовании. Если они проголосуют против Чечиной, то ЦИК обязан будет выдвинуть нового кандидата. 

В настоящий момент на сайте администрации губернатора не опубликована информация о том, что Чечина больше не занимает должность главы администрации Курортного района. При этом, постановление о ее назначении членом Горизбиркома опубликовано 23 ноября. 

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:03 Муниципал: Мундепы Петербурга выпустила заявление в поддержку депутата Каруличевой

18:47 Прокуратура сочла недостаточными действия властей по предотвращению загрязнения океана на Камчатке

18:31 Уфимский единоросс выиграл суд против "навальнистов" из-за ролика о протестах жителей аварийного дома

18:29 Муниципал: Борьба в МО "Смольнинское": В ход пошел УК РФ

18:12 Члены ГИК поделились своим мнением о выдвижении Чечиной в главы комиссии

17:51 The Insider: После ухода из Госдумы доходы экс-спортсменки Кабаевой в НМГ выросли в 70 раз

17:50 СК возбудил дело о захвате детей в заложники в Колпино

17:26 Московского активиста оштрафовали за прогулку в костюме бумажного стаканчика

17:21 Смольный откажет в выдаче продуктовых наборов детям, учащимся по "смешанному" типу

16:52 Взявший в заложники собственных детей житель Колпино сдался полиции

16:26 Карельскому историку Дмитриеву вновь продлили арест

15:49 Суд отказался переводить Израйлита в СИЗО из-под домашнего ареста

15:19 ЦИК намерен рекомендовать Наталью Чечину на пост главы Горизбиркома Петербурга

14:49 Пресненский суд отклонил иск Twitter к российскому приставу о штрафе в 4 млн рублей

14:48 Глава Роспотребнадзора: Российские вакцины очень хороши, я рекомендую обязательно привиться

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru