Тихонова предложила ввести мораторий на строительство жилья в квартале Полюстрово 25-26

Депутат Законодательного собрания Петербурга от "Справедливой России" Надежда Тихонова считает, что на территории квартала Полюстрово 25-26 в Калининском районе нужно временно запретить возведение новых жилых домов. Это предложение парламентарий озвучила в депутатском запросе губернатору Александру Беглову.

В квартале активно строятся жилье, однако социальная инфраструктура практически не развивается. Детский сад, школа и другие объекты запланированы на землях, которые находятся в собственности Министерства обороны. По той же причине не могут построить продолжение улицы Бестужевская, пишет депутат.

Тихонова напомнила, что 13 июля Беглов обещал ей поставить перед министром обороны Сергеем Шойгу вопрос о возможности передачи участков в собственность города. Однако с тех пор никакой информации от главы города по этому поводу не получила.

Эсер полагает, что пока ситуация с министерством не будет разрешена, давать разрешение на строительство новых домов в этом квартале нельзя. Также Тихонова спросила у губернатора, что будет делать Смольный, если ведомство Шойгу ответит отказом.

Сергей Еремеев

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