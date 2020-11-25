Единороссы отказались голосовать за бюджет Петербурга в поименном режиме

Законодательное собрание Петербурга 25 ноября приняло в окончательном, третьем чтении региональный бюджет на 2021 год и плановый двухлетний период, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Беспартийный депутат Максим Резник предложил проголосовать "за народный бюджет" в поименном режиме. Фракция "Единая Россия" предложение не поддержала, и голосование прошло тайно.

За принятие бюджета проголосовали 39 парламентариев, против – шесть. Ещё двое воздержались.

После второго чтения в документ были внесены юридико-технические правки и поправка БФК, приводящая текстовую часть в соответствие с приложениями к законопроекту.

Доходная часть бюджета в 2021 году составит 651,7 млрд рублей, расходная – 741,3 млрд рублей. Дефицит – 89,7 млрд рублей.

Напомним, второе чтение бюджета состоялось в Мариинском дворце 18 ноября. Были приняты поправки губернатора, БФК, фракции "Единая Россия" и депутата Елены Киселева. Все предложения оппозиции отклонило парламентское большинство.

Сергей Еремеев

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