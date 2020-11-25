Сенатор Кутепов высказался о планах РПЦ получить Музей городской скульптуры

Представитель Заксобрания Петербурга в Совете Федераций Андрей Кутепов 25 ноября высказался в городском парламенте о намерении Русской православной церкви получить помещения Музея городской скульптуры, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам сенатора, вопрос о передаче в настоящее время "не стоит ребром".

- Нужно взвешенно подойти, услышать всех и понять, какие цели преследуют заявители. Мне кажется, на сегодняшний момент музей используется достаточно эффективно, - отметил Кутепов.

Он также допустил, что в Совете Федерации в ближайшее время сформулируют свою позицию по этому вопросу.

Ранее о намерении обратиться к председателю Совфеда Валентине Матвиенко по вопросу возможной передачи помещений музея заявил беспартийный депутат Максим Резник. По его словам, эту инициативу поддержали представители четырех оппозиционных фракций ЗакСа.

Напомним, в октябре стало известно, что в Смольном обсуждают возможность передачи РПЦ помещений, расположенных на территории Александро-Невской лавры и принадлежащих Музею городской скульптуры. Речь идет о монастырском комплексе, в который входят церковь Святого Лазаря, Тихвинская церковь, богадельня, певческий корпус и жилой дом. Эти здания закреплены за музеем на праве оперативного управления.

Попытки получить помещения музея уже предпринимались РПЦ в 2015 году, тогда Матвиенко и сенатор Людмила Косткина выступили против.

Сергей Еремеев

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