УФАС отказалось от претензий к Госпиталю ветеранов войн из-за закупки СИЗ

Закупка средств индивидуальной защиты у единственного поставщика ("Рэд стар") более чем за 1 млрд рублей, которую в 2020 году совершил Госпиталь для ветеранов войн, была обоснованной. К такому выводу пришло петербургское управление ФАС, первоначально усомнившееся в соблюдении заказчиком закона о конкуренции. Изучив все обстоятельства, антимонопольщики установили, что другие подрядчики, подавшие заявки на участие в конкурсе, не имели возможности справиться с техническим заданием.

Подчеркивается, что сроки поставки (с 6 мая по июнь) были сжатыми, а требующееся количество защитных костюмов - большим (500 тысяч). В ходе проверки антимонопольщики изучили и другие госзаказы медицинского учреждения, связанные с поставками СИЗ, и тоже не нашли к чему придраться.

"Новая газета" ранее связывала фирму "Рэд стар" с семьей Аркадия Ротенберга - бизнесмена, близкого к действующему президенту.