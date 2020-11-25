Госдума окончательно одобрила президентский законопроект о Госсовете

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, закрепляющий статус Госсовета как конституционного органа, формируемого президентом, информация об этом опубликована на сайте нижней палаты парламента.

Документ был внесен в Госдуму в сентябре на фоне внесения поправок в Конституцию. В законопроекте прописана структура Госсовета, его возможность вносить законопроекты на рассмотрение Госдумы, инициировать разработку документов стратегического планирования на всех уровнях власти.

Возглавит Госсовет президент – хотя сам Владимир Путин в марте заявлял, что не собирается возглавлять этот орган, потому что это будет "означать ситуацию двоевластия в стране" и он не хочет идти "на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать".

Госсовет – совещательный орган, содействующий президенту во взаимодействии с ветвями власти. Внесенные в июле поправки в Конституцию усиливают его роль: теперь Госсовет также определяет основные направления внутренней и внешней политики.