Другороссы вывесили баннер, критикующий качество борьбы Беглова с COVID-19

На решетке, отделяющей территорию Мариинской больницы от пешеходной части Литейного проспекта, появился баннер от незарегистрированной партии "Другая Россия", оформленный в ее фирменной стилистике. "COVID-ный мир победил, Беглов оказался слабей", - гласит надпись на полотнище, отсылающая к творчеству панк-группы "Гражданская оборона".

В партии, комментируя акцию, утверждают, что петербургский губернатор Александр Беглов и его подчиненные "проморгали" коронавирус, доведя эпидемиологическую ситуацию в городе до "катастрофической".

Отметим, что практически каждый день в Петербурге обновляется антирекорд по числу новых заболевших коронавирусом за сутки (+3421 человек по состоянию на 25 ноября). По числу новых смертей город за минувшие сутки оказался в очередной раз "впереди" всей страны (+85 человек).

Фото: "Другая Россия Э.В. Лимонова"

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