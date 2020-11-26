Znak: Думский единоросс Крашенинников получит от Путина орден за работу над поправками к Конституции

Владимир Путин намерен наградить депутата Госдумы Павла Крашенинникова орденом Александра Невского за "особые заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства", уведомляет Znak.com.

В федеральном парламенте Крашенинников также является руководителем комитета по законодательству и госстроительству. Именно он активно работал над поправками к Конституции, стараясь максимально популяризировать их.

После того, как коррективы был одобрены на общероссийском плебисците, Крашенинников - представитель фракции "Единая Россия" - внёс на рассмотрение нижней палаты федерального собрания многочисленные законы, меняющие рамку российской правовой системы в соответствии с предложенными Путиным поправками.

Напомним, среди более чем 200 разнообразных принятых корректив, посвященных как семейным ценностям, так и защите животных, выделяется одна, которая позволяет обнулить все президентские сроки Путина и баллотироваться на этот пост ещё не раз.

Ранее Znak.com сообщал, что за заслуги при работе над изменением Конституции Крашенинникова могут назначать судьей Конституционного суда России.