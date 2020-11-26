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17:59

В Еврокомиссии сочли беспрецедентными репрессии со стороны режима Лукашенко

фото ЗакС политика В Еврокомиссии сочли беспрецедентными репрессии со стороны режима Лукашенко

Член Еврокомиссии Янез Ленарчич, выступая перед коллегами от имени руководителя европейской дипломатии Жосепа Борреля, сообщает "Эхо Москвы", высказался о политическом кризисе в Белоруссии и методах власти по его разрешению. По мнению чиновника ЕС, правящая группа во главе с президентом Александром Лукашенко применяет беспрецедентные репрессии.

Ленарчич озвучил имеющиеся у него статистические данные, согласно которым в ходе протестов против переизбрания Лукашенко с августа в Белоруссии арестовали свыше 30 тысяч граждан, более 500 человек подвергли пыткам и как минимум четырех оппонентов режима устранили физически.

Евросоюз разрабатывает третий пакет санкций против Лукашенко и его окружения.

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