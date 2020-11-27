18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:45

Новосибирскую активистку оштрафовали на 150 тысяч рублей за акцию в поддержку хабаровчан

фото ЗакС политика Новосибирскую активистку оштрафовали на 150 тысяч рублей за акцию в поддержку хабаровчан

Центральный райсуд Новосибирска счёл, что местная активистка Яна Дробноход повторно нарушила правила проведения публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), в связи с чем её следует оштрафовать на 150 тысяч рублей, уведомил "МБХ медиа" общественник Светомир Юн.

Дробноход обвинили в организации акций в поддержку хабаровских протестов, которые каждую неделю проходят на площади Ленина.

Активистка уже трижды была оштрафована за участие в различных мероприятиях: в первый раз - за плакат со словами поддержки бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала, и дважды - за отсутствие маски в ходе пикета.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

26 ноября, 13:27 Жириновский потребовал перевода Фургала из СИЗО в больницу

25 ноября, 17:47 Фургала оставили под арестом до марта 2021 года

23 ноября, 11:50 Дегтярев решил не тратить 33 млн рублей на свою охрану

23 ноября, 11:25 Участвовавшего в шествии в поддержку Фургала хабаровчанина арестовали на 10 суток

23 ноября, 9:41 17 хабаровских депутатов ЛДПР вышли из партии, протестуя против политики Дегтярёва

13 ноября, 14:59 В Хабаровске после суда задержаны журналисты и участники протестов в поддержку Фургала

10 ноября, 14:21 Во Владивостоке задержаны собиравшие подписи водитель "Фургаломобиля" и местный активист

9 ноября, 17:46 "Я разучился шутить": Сергею Фургалу вновь отказывают в получении писем

7 ноября, 11:26 Суд арестовал земельный участок и дом Фургала в Подмосковье

5 ноября, 13:35 Хабаровчанина арестовали на 20 суток за участие в протестах в поддержку Фургала


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:18 В Заксобрании Петербурга решили заняться законопроектом о запрете кальянных в жилых домах

11:51 Матвиенко переизбрали председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ

11:50 Чечину освободили от должности главы района

11:50 "Везли в Боткинскую даже контактных": В Смольном сравнили "антивирусную" тактику первой и второй волны COVID-19

11:17 Экс-офицера ФСБ приговорили к условному сроку за хищение ковров ручной работы

11:13 Ежегодная пресс-конференция Путина назначена на 17 декабря

10:48 Депутаты ЗакСа не смогут стать членами общественной палаты Петербурга

10:47 Коронавирус выявили у более 27 тысяч россиян, 3687 из которых - петербуржцы

10:21 Задержанный экс-замглавы ФСИН Максименко не признает вину в злоупотреблениях полномочиями

9:45 Новосибирскую активистку оштрафовали на 150 тысяч рублей за акцию в поддержку хабаровчан

9:18 "80 тысяч неравнодушных людей": Беглов поблагодарил волонтёров за работу

26 ноября, 20:55 В 2020 году продовольствие в РФ подорожало втрое больше, чем в странах ЕС

26 ноября, 20:18 Дорожные службы Петербурга подготовились к борьбе со снегом

26 ноября, 20:06 "Фонтанка": Петербургских чиновников на новогодние праздники попросили не покидать СЗФО

26 ноября, 19:45 Аварийное здание дореволюционной казармы в Ломоносове обретет новую жизнь

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru