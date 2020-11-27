Новосибирскую активистку оштрафовали на 150 тысяч рублей за акцию в поддержку хабаровчан

Центральный райсуд Новосибирска счёл, что местная активистка Яна Дробноход повторно нарушила правила проведения публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), в связи с чем её следует оштрафовать на 150 тысяч рублей, уведомил "МБХ медиа" общественник Светомир Юн.

Дробноход обвинили в организации акций в поддержку хабаровских протестов, которые каждую неделю проходят на площади Ленина.

Активистка уже трижды была оштрафована за участие в различных мероприятиях: в первый раз - за плакат со словами поддержки бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала, и дважды - за отсутствие маски в ходе пикета.