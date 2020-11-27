Защитники парка Интернационалистов передали в ЗакС 2,4 тысячи подписей против реконструкции Южного шоссе

Защитники парка Интернационалистов передали в Заксобрание Петербурга 2 410 подписей против расширения Южного шоссе, сообщили представители инициативной группы во "ВКонтакте".

В обращении на имя спикера Вячеслава Макарова защитники призвали парламент не поддерживать идею губернатора Александра Беглова о сокращении границ парка Интернационалистов. Подписи местных жителей они собирали с 1 сентября по 22 ноября – против расширения Южного шоссе с двух до четырех полос, против вырубки деревьев вдоль магистрали и за капитальный ремонт шоссе, строительство тротуара по нечетной стороне от Бухарестской улицы до Софийской улицы, организации пешеходных переходов, устройства водоотведения и освещения.

Ранее депутат ЗакСа от Партии роста Оксана Дмитриева направила Беглову запрос, в котором попросила предоставить информацию о готовящейся реконструкции шоссе. В том числе ее интересовало, планируется ли снос жилых домов и нежилых зданий, а также изъятие земельных участков в рамках расширения трассы.

Первое чтение законопроекта об исключении почти гектара территории парка из списка зеленых зон запланировано в парламенте на 16 декабря.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.