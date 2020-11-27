Смольный намерен "обрушиться" с проверкой на ночные клубы Петербурга

Сегодня в Смольном прошло совещание под руководством вице-губернатора Евгения Елина: в ходе дискуссии было принято решение провести рейды по ночным клубам Петербурга с целью проверить - действительно ли увеселительные заведения соблюдают "антивирусное" предписание городского правительства, согласно которому их деятельность воспрещается.

Согласно информации Роспотребнадзора, 41% из ныне болеющих COVID-19 петербуржцев - люди в возрасте от 30 до 49 лет, ещё 15% - молодежь от 18 до 29 лет. При этом по-прежнему под видом концертных площадок продолжают свою деятельность некоторые заведения, и болезнь тем самым распространяется.

В связи с этим Елин поручил Ситуационному центру провести рейды по клубам и закрыть все, нарушающие установленные "антиковидные" правила.

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