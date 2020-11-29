Удальцов требует от РФ выплачивать пособие всем подхватившим коронавирус

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов, оценивая становящуюся все более тяжелую эпидемиологическую обстановку в России, счел разумным для всех недовольных властью требовать от нее выплаты специальных пособий для каждого, кто пострадал от инфекции. Рядовым гражданам, считает политик, государство с начала пандемии помогло незначительно: он насчитал только "две весьма скромные выплаты" семьям с детьми. Поэтому, обращаясь ко всем оппозиционным силам, он призывает их сформулировать совершенно конкретные требования.

Во-первых, все семьи с детьми должны получить до Нового года по 25 тысяч рублей. Второе требование - еще более масштабное.

"Установить каждому гражданину, у которого выявлен коронавирус, пособие, величина которого должна быть различной – в зависимости от тяжести протекания заболевания. Например, при легкой форме – один МРОТ, при тяжелой форме – 2 МРОТ. Это будет справедливая мера, так как заболевший гражданин на время выпадает из нормальной жизни", - написал он в Facebook.

В последние дни в России заболевает коронавирусом более 26-27 тысяч граждан ежедневно. Сегодня, 29 ноября, Петербург, обновил свой суточный антирекорд : +3701 зараженный.